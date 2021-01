“Reggio deve tornare subito al voto”, il centrodestra in piazza: “brogli elettorali fatto gravissimo, elezioni subito per restituire la democrazia a questa città” [FOTO e INTERVISTE]

30 Gennaio 2021 20:55

Brogli elettorali a Reggio Calabria, manifestazione unitaria del Centro/Destra a Piazza Italia: “la città deve tornare subito al voto. Lo chiedono a gran voce tutti, tranne chi occupa le poltrone di Palazzo San Giorgio”

Si è appena conclusa la manifestazione unitaria del Centro/Destra a Reggio Calabria a Piazza Italia organizzata dai vari partiti e movimenti che 4 mesi fa hanno sfidato alle elezioni comunali l'”armata” di Giuseppe Falcomatà per protestare contro il “sistema brogli“. “Quanto emerso dalle indagini dell’inchiesta della Procura sui brogli elettorali perpetrati nel corso delle elezioni del settembre scorso non può passare sottotraccia. Ecco perché il popolo del Centro/Destra unito protesta in maniera civile e pacata ma convinta che quanto è successo è gravissimo”, è quanto afferma il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “E’ opportuno sottolineare che la nostra città è malgovernata dalla sinistra da 6 anni e 4 mesi. In questa seconda legislatura, le cose stanno andando peggio della prima. Rispetto a quanto è emerso la democrazia è stata nettamente intaccata, per questo diciamo che, per ripristinare la normalità, bisogna tornare subito al voto”, sottolinea Cannizzaro. “Il Centro/Destra è unito e forte e rappresenta l’unica alternativa alla Sinistra che ha fallito tragicamente nella nostra città, attendiamo fiduciosi i risvolti delle indagini della magistratura”, conclude

In piazza anche Francesco Meduri di “Cambiamo” ha detto: “le elezioni sono state truccate da imbrogli: c’è l’esigenza ripristinare la democrazia e di dare dignità alla città. Siamo in piazza perchè siamo innamorati di Reggio”. Mentre Giuseppe Sergi, presidente di “Reggio Attiva”, sottolinea: “la partecipazione della gente è importante, spero che le persone non si allontanino dalla politica alla luce di quanto è emerso. Per il consigliere comunale Rulli “il Centro/Destra deve chiedere il ritorno alla democrazia in città. Dobbiamo far vincere Reggio ed i suoi cittadini”. Il consigliere comunale Nicola Malaspina, evidenza: “dobbiamo mantenere alta l’attenzione sui brogli elettorali, abbiamo fiducia che la magistratura faccia nel più breve tempo possibile il suo lavoro. Attendiamo anche quanto deciderà il Tribunale Amministrativo Regionale”. Luigi Iacopino di #AmaReggio punta dritto “al ritorno alle urne per ridare spazio ai cittadini”. Per Franco Recupero, coordinatore provinciale della Lega: “per colpa dello scandalo elettorale, Reggio Calabria è diventato lo zimbello d’Italia. Voglio fare una provocazione – dice ai nostri microfono- questi ‘giochetti’ sono successi anche alle elezioni comunali del 2014? Quali interessi ci sono? Dietro sembra ci fosse una vera e propria macchina organizzativa”

