Brasile, torna l’incubo Chapecoense. Precipita l’aereo del Palmas: morti 4 calciatori e il presidente

24 Gennaio 2021 16:30

Disastro aereo in Brasile, torna alla mente la tragedia della Chapecoese: precipita il veivolo che trasportava 4 calciatori e il presidente del Palmas, tutti morti

Un nuovo disastro aereo sconvolge il mondo del calcio brasiliano che torna con la memoria alla tragedia della Chapecoense. Poche ore fa, l’aereo che trasportava alcuni calciatori del Palmas, club di quarta divisione brasiliana, è precipitato di colpo non lasciando alcun sopravvissuto. A bordo del veivolo erano presenti 4 calciatori (Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari), il presidente Lucas Meira e il pilota identificato come ‘comandante Wagner’. La squadra stava andando a Goiana per la gara di Copa Verde contro il Vila Nova. L’incidente, come detto, non ha lasciato scampo a nessuna delle persone a bordo dell’aereo.