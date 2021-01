Assalto Parlamento USA, i Simpson avevano previsto tutto? Sui social diventano virali le immagini dell’attacco [GALLERY]

7 Gennaio 2021 00:00

Assalto Parlamento USA, i Simspon avevano previsto tutto? Sui social diversi utenti condividono screen di puntate ‘premonitrici’

Le immagini dell’assalto al Parlamento USA da parte dei manifestanti pro-Trump hanno fatto il giro del mondo. Fomentati dalle parole del ‘Tycoon’ che non ha mai perso occasione di parlare di brogli elettorali, elezioni truccate e piano orchestrato per estrometterlo dalla Casa Bianca, le vibranti proteste nel giorno in cui sarebbe dovuta avvenire l’ufficializzazione dell’elezione di Joe Biden si sono trasformate in violenti scontri. I manifestanti hanno preso d’assalto il Parlamento, costringendo la polizia ad utilizzare lacrimogeni e armi da fuoco. Chi se lo sarebbe mai aspettato? I Simpson ovviamente. La famosa serie animata creata dal genio (spesso visionario) di Matt Groening, ha più volte anticipato eventi realmente accaduti diversi anni più tardi. Nel 1° episodio dell’11ª stagione, si vede un film nel quale Mel Gibson, aiutato da Homer Simpson, semina il caos nel parlamento fra esplosioni e colpi d’arma da fuoco. In molti sui social hanno ricollegato quelle scene alle immagini trasmesse dalla tv nelle ultime ore chiedendosi se, come per altro predetto dallo stesso Homer Simpson in una puntata più recente (Treehouse of Horror XXXI), dopo le elezioni USA la società americana sarebbe caduta in rovina fino ad una vera e propria guerra civile!