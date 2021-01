Rivolta negli USA, manifestanti pro-Trump assaltano armati il Parlamento: Trump chiede di far cessare la violenza [LIVE]

6 Gennaio 2021 22:45

Rivolta negli USA, manifestanti pro-Trump assaltano il Parlamento: la protesta sfocia in violenza, la polizia passa dai lacrimogeni alle armi da fuoco

Notizie clamorose arrivano dagli Stati Uniti. Camera e Senato hanno dovuto interrompere la certificazione del successo elettorale di Joe Biden, ad un passo dall’essere ufficialmente eletto Presidente USA. Il motivo? Le ferventi proteste dei sostenitori pro Trump, aizzati negli ultimi giorni dal presidente uscente, convinto della presenza di brogli elettorali mirati a favorire la sua sconfitta nelle elezioni dei mesi scorsi. La protesta è però sfocia ben presto in violenza, con i sostenitori trumpiani che hanno addirittura preso d’assalto il Parlamento USA. Dopo che gli appelli mirati alla dispersione della gente sono caduti nel vuoto, i poliziotti sono passati all’uso dei lacrimogeni pur senza riuscire a respingere la folla. I manifestanti hanno dunque fatto irruzione dentro Capitol Hill generando violenti scontri con la polizia, alcuni anche armi alla mano secondo quanto riferisce la CNN. La polizia è stata infatti costretta a difendere i parlamentari con le armi da fuoco. Una donna sarebbe rimasta ferita in gravi condizioni dopo essere stata colpita al petto.

Rivolta USA, gli aggiornamenti LIVE:

22:50 – Fra i manifestanti spunta anche Batman, ma la protesta non si placa

22:40 – “Le parole di un presidente contano. Possono ispirare o possono incitare“. Sono le prime dichiarazioni di Joe Biden che ha invitato Trump ad esporsi con forza per far tornare tranquilla la situazione. “Questa non è una protesta, è un’insurrezione. Le scese di caos non riflettono l’America. La nostra democrazia è sotto un assalto e una minaccia senza precedenti. L’America è molto meglio di quella che stiamo vedendo oggi“.

22: 30 – Donald Trump invita i suoi sostenitori a fermarsi. Attraverso un video pubblicato sui social, il Presidente USA uscente, pur sottolineando la natural ‘fraudolenta’ delle elezioni e continuando a battere la strada dei brogli elettorali, ha chiesto ai manifestanti di far cessare la violenza.

22:10 – Scontri violenti con la polizia costretta ad usare anche le armi. Negli scontri a fuoco ferita una donna, è in gravi condizioni dopo aver aver ricevuto un colpo al petto

22:00 – Donald Trump attacca Mike Pence su Twitter: “Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che sarebbe stato necessario per proteggere il Paese e la costituzione, dando agli stati la possibilità di ratificare correttamente i voti. Gli Usa chiedono la verità“.

21:50 – Secret Service e Swat Team dell’Fbi armati sono stati dispiegati al Congresso

21:40 – Kamala Harris, vicepresidente USA della gestione Biden, è ancora nel Parlameno in lockdown

21:30 – Mike Pence, vicepresidente USA in carica, è stato scortato fuori dal Parlamento

21:20 – Un sostenitore di Trump è riuscito a sedersi sullo scranno di Mike Pence, vicepresidente USA

21:10 – La polizia non è riuscita a dispedere i manifestanti con i lacrimogeni, i sostenitori di Trump hanno fatto irruzione

21:00 – La protesta dei manifestant pro-Trump diventa violenta: preso d’assalto il Parlamento americano