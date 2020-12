Zona rossa di Natale, resta consentito l’asporto fino alle 22: è possibile recarsi a ritirare il cibo in qualsiasi locale della ristorazione

19 Dicembre 2020 16:24

Zona rossa di Natale, le parole di Davide Destefano, titolare della gelateria Cesare e presidente di Conpait Gelato, sulla possibilità di recarsi a ritirare cibo da asporto

“Asporto sempre consentito per pasticcerie gelaterie e ristorazione, i clienti possono tranquillamente compilare l’autocertificazione specificando che lo spostamento è dovuto per l’acquisto presso i nostri punti vendita , così come fanno per il supermercato il tabaccaio ecc ecc.. Naturalmente dopo aver finito le commissioni si rientra presso la propria abitazione senza andare a passeggio, rispettiamo le regole e ritiriamo tranquillamente i nostri dolci e gelati artigianali che non possono mancare sulle vostre tavole. vi aspettiamo numerosi”. Con queste le parole il presidente Conpait Gelato, Davide Destefano, illustra le linee guida per le attività della ristorazione nella zona rossa disposta per i giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio dal governo Conte.

Al netto dalle confusioni create da un esecutivo così pasticcione tra Dpcm, decreti, colori e fraintendimenti, giova ribadire che non è affatto vietato uscire di casa, neanche in zona rossa. Molti sono i motivi consentiti per l’uscita, dall’attività motoria (nei pressi della propria abitazione) all’espletamento dei bisogni degli animali domestici, ma anche la necessità di recarsi in supermercati, botteghe, alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri e qualsiasi locale della ristorazione per ritirare qualsiasi prodotto gastronomico da asporto come pizze, gelati, cornetti, caffè e qualsiasi altra cosa.

La Calabria ha già sperimentato la “zona rossa” nel mese di novembre e i calabresi sanno bene che non c’è alcun paragone con il lockdown della scorsa primavera, proprio per la possibilità consentita nel pieno rispetto di decreti e dpcm del Governo, di recarsi liberamente in tutte queste attività.