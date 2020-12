Variante Covid e l’odissea degli italiani, una famiglia di Reggio Calabria bloccata all’aeroporto di Londra: “abbandonati come gli appestati senza nessuna assistenza” [FOTO]

21 Dicembre 2020 13:07

L’ordinanza del Ministro Speranza ha bloccato i voli in entrata e in uscita dall’Inghilterra, lasciando isolati migliaia di italiani che si trovano all’aeroporto di Londra senza possibilità di tornare a casa per il Natale: “Tutto ciò è assurdo, abbiamo bisogno di aiuto”, fanno sapere i malcapitati

Variante Covid dall’Inghilterra all’Italia, voli bloccati in entrata e in uscita ed è subito panico. Sono migliaia i cittadini italiani, e residenti in Italia, rimasti forzatamente bloccati a Londra dopo l’ordinanza del Ministro Roberto Speranza che ieri ha bloccato tutti i voli dalla Gran Bretagna per la nuova variante del SARS-CoV-2. Anche nel nostro Paese, infatti, è stata individuata una persona positiva alla “mutazione inglese”, una notizia ritenuta dalle autorità britanniche e italiane poco rassicurante rispetto alla diffusione della pandemia, oggi allarmate da un possibile peggioramento della curva epidemiologica.

Così, sembra che il mondo all’improvviso si sia risvegliato con un nemico ancora più forte rispetto a prima, tanto da costringere molti Nazioni a serrare le entrate dall’Inghilterra. A pochi giorni dalla liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia, stavolta è stato lo stesso Governo italiano a sequestrate i nostri concittadini oltremanica: non si è soltanto evitato che arrivassero gli stranieri con la nuova variante del virus, ma si è proibito infatti a tantissimi italiani che lavorano nel Regno Unito di ritornare a casa per le festività natalizie. Tra le famiglie bloccate ci sono anche persone di Reggio Calabria. “Mio figlio e mio marito non sono stati fatti partire per Roma Fiumicino perché il loro volo è stato cancellato a causa dell’ordinanza del caro Ministro Speranza, il quale in un batter d’occhio ha chiuso le porte a coloro che provengono dalla Gran Bretagna”, ha affermato la signora Alice ai microfoni di StrettoWeb.

“Così come loro – continua la donna – , molti italiani sono tutti fermi lì in aeroporto a Londra, trattati come degli appestati senza nessuna assistenza. Da qui, Reggio Calabria, abbiamo telefonato alla Prefettura la quale ci ha dirottati a rivolgerci alla Farnesina, che a sua volta ci ha indirizzato al Consolato italiano di Londra. Il Consolato, però, non ci ha dato nessuna notizia certa, ma di certo ci ha solo comunicato che i voli per l’Italia sono bloccati fino al 6 gennaio 2021. Benissimo. Quindi i nostri cari resteranno in aeroporto a Londra fino a quella data. Tutto ciò è assurdo, abbiamo bisogno di aiuto”.

Paura e ansia, tutto nel giro di poche ore, addirittura anche intorno all’efficacia del vaccino sono nati profondi dubbi, ma ascoltando le parole di molti esperti “questo allarmismo è ingiustificato”. Lo ha affermato ieri il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del San Martino di Genova, lo ha ripetuto in queste ore anche Giorgio Palù, virologo dell’università di Padova e presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Il dottore, durante un’intervista a La Stampa, ha spiegato che la paura generata “non è giustificata dai dati scientifici: si tratta di sequenze genomiche, ma non c’è dietro alcuna biologia. Non ci sono prove che questa mutazione renda il virus più letale o gli consenta di sfuggire ai vaccini”.

Eppure, l’Italia ha deciso di seguire la strada dell’Europa, ovvero quella di bloccare i voli dal Regno Unito fino al 6 gennaio. “Scegliamo la strada della massima prudenza”, ha spiegato il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il virus mutato “non sembra fare maggiori danni sull’individuo”, sottolinea Speranza, “ma si propaga più velocemente e questo vuol dire più contagi ed è un problema”.

Il lockdown sarebbe “un eccesso di prudenza, figlio di una visione allarmistica della pandemia”, ribatte invece il virologo Palù. Dal prototipo di Wuhan sono già avvenute migliaia di mutazioni, che ci consentono di tracciare l’evoluzione del virus e classificare i diversi genotipi, che hanno un unico progenitore. Finora nessuna di queste mutazioni è stata correlata con un aumento della virulenza, cioè con una capacità del virus di fare più male, di uccidere di più”.

Intanto, il cammino dei vaccini verso l’Italia prosegue spedito. “Dopo il via libera dell’Ema (Agenzia europea dei medicinali) al vaccino Pfizer, atteso per oggi, domani arriverà il timbro formale della Commissione Ue e sempre domani ci riuniremo noi per la nostra autorizzazione. È tutto già definito, il 27 ci saranno le prima vaccinazioni”, assicura Palù, ricordando che “bisogna arrivare a una immunizzazione tra il 65% e il 70% della popolazione, è l’unico modo per proteggere dall’infezione anche chi non si vaccina”.