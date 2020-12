Tennistavolo, Top Spin Messina: di nuovo rimandato l’inizio della Europe Cup

30 Dicembre 2020 11:34

Tennistavolo, Top Spin Messina: nuovamente rinviato a data da destinarsi l’inizio della Europe Cup

Valutata la situazione attuale della pandemia da COVID-19, l’Ettu ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutti gli incontri valevoli per la prima fase a gruppi della competizione continentale che avrebbe visto la Top Spin Messina Fontalba giocare in Croazia il 16 e 17 gennaio 2021.

Il Comitato Esecutivo della European Table Tennis Union, sotto la guida del presidente Igor Levitin, tra i vari provvedimenti adottati per la situazione attuale relativa alla pandemia da COVID-19, ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutti gli incontri valevoli per la prima fase a gruppi della Europe Cup. Slitta ancora, dunque, lo storico debutto sul palcoscenico continentale della Top Spin Messina Fontalba che era pronta per l’importante trasferta.

Tra il 16 e il 17 gennaio 2021, a Zagabria, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio avrebbe dovuto affrontare, nel gruppo D, i padroni di casa dell’STK Starr Croatia, gli ungheresi del PTE PEAC Kalo-Meh e i portoghesi del Clube Desportivo Sao Roque. Si tratta del secondo rinvio a causa del COVID-19 per la competizione, il cui inizio era stato originariamente fissato per il 12-13 dicembre.

In attesa di conoscere le nuove date di svolgimento della Europe Cup, João Monteiro, Andrea Landrieu, Jordy Piccolin e Marco Rech Daldosso, allenati dal tecnico Wang Hong Liang, torneranno a disputare gare ufficiali esordendo nel campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo che scatterà a metà gennaio, come deliberato dall’ultimo Consiglio Federale della FITeT. Previsto un girone di sola andata che determinerà le quattro squadre qualificate ai playoff (semifinale e finale, entrambe in gara secca) per l’assegnazione dello scudetto. (Messina, 30 dicembre 2020).