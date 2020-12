Reggio Calabria, terribile incidente sull’A2: carambola pazzesca nella galleria Piale, auto distrutte [LIVE]

18 Dicembre 2020 15:56

Reggio Calabria, incidente sull’A2 all’interno della galleria Piale a Villa San Giovanni

Un terribile incidente si è verificato pochi minuti fa sull’A2 a Reggio Calabria e precisamente all’interno della galleria Piale a Villa San Giovanni. Un furgone e un’auto si sono scontrate facendo una carambola pazzesca nella carreggiata Sud, in direzione Reggio. Per fortuna gli occupanti dei mezzi sembra non abbiano avuto conseguenze perchè sono riusciti a scendere subito dalle auto che per l’impatto sono state distrutte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia che sta regolando il traffico ed effettuando i rilievi del caso.