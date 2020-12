Il paradosso di Reggio Calabria: lo squadrismo del coprifuoco in centro, l’anarchia dei rom in periferia. A Ciccarello spunta un muro in mezzo alla strada [FOTO]

13 Dicembre 2020 13:54

Reggio Calabria, muretto in cemento spunta tra i rifiuti a Ciccarello: situazione in città completamente fuori controllo

Clamoroso quanto accaduto nelle scorse ore a Ciccarello, nella periferia sud di Reggio Calabria: nell’area in cui da ormai anni vengono abbandonati cumuli di rifiuti, è spuntato sull’asfalto un muretto in cemento con delle travi in ferro appositamente realizzato proprio per delimitare i rifiuti. Una discarica a cielo aperto che ignoti della zona vorrebbero così “regolarizzare”, nonostante il muretto sorga proprio frontalmente alla carreggiata automobilistica, determinando gravi ripercussioni alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini. Il muretto è realizzato appositamente come un muro di contenimento per i cumuli di rifiuti che ormai “arredano” tutta la città senza distinzione di zone da nord a sud. L’emergenza rifiuti, infatti, si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane al punto che in alcune vie l’aria è irrespirabile. Si moltiplicano i roghi notturni di monnezza, le strade chiuse perchè ostruite dalla spazzatura, la presenza di topi e insetti tipici dei rifiuti sempre più diffusi in tutti i quartieri.

Questo muretto, costruito a Ciccarello è l’emblema della totale anarchia in cui versano le periferie della città. Una città in cui è possibile “edificare” sulla pubblica via senza alcun tipo di controllo da parte delle autorità competenti, come se ci fosse una terra di nessuno. E così mentre il centro storico è presidiato con meticolosa attenzione squadrista nelle ore del coprifuoco notturno per evitare che qualche isolato pedone si aggiri pericolosamente sul Lungomare alle 22:30 mettendo a repentaglio la sicurezza dell’intera area metropolitana (!!!), a Ciccarello c’è persino chi può edificare un muro in mezzo alla strada senza che nessuno si accorga di nulla. Ma ormai lo hanno capito anche i muri, in tempo di pandemia è importante indossare la mascherina per sentirsi a posto con la propria coscienza. Tutto il resto è passato in secondo piano, anche se a Reggio si muore molto più di fame, degrado e “lordìa” rispetto alle vittime della pandemia.