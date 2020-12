Reggio Calabria, la carica dei complottisti in piazza: “vaccino anti Covid programmato per ridurre la fertilità, tutti i partiti in combutta contro di noi”

20 Dicembre 2020 18:30

Reggio Calabria: manifestazione a Piazza Duomo sotto la pioggia contro la zona rossa e le restrizioni del Governo. I complottisti contro il vaccino: “riduce la fertilità”

Un gruppo di “complottisti”, circa 20 persone, si è ritrovata, sotto la pioggia, a Piazza Duomo a Reggio Calabria, così come contemporaneamente sta avvenendo a Milano e Firenze. Gli organizzatori sottolineano: “la vera emergenza è la spazzatura, così come i morti che votano. Siamo governati da un’organizzazione che ruba sul popolo. Il vaccino? E’ stato fatto troppo velocemente, non sono state effettuate le 5 fasi di sperimentazione ed è stato programmato per ridurre la fertilità”. Il Dottore Giorgianni sottolinea: “grazie che ci siete nonostante la pioggia. Da calabrese ho fiducia in questa terra. Ricordo che Reggio rivendicava con orgoglio il suo capoluogo. C’erano bambini e mamme a ribellarsi. Oggi le piazze non rispondono perché non c’è uno stato di diritto. Non ci hanno consentito di assistere alla morte dei nostri parenti, non ci stiamo ribellando ora che ci stanno rubando il Natale e il lavoro”.