Reggio Calabria, il maltempo ha reso le strade impraticabili? Non c’è problema, Autoricambi Calabrò può fare al caso tuo!

9 Dicembre 2020 15:49

Reggio Calabria: Autoricambi Calabrò risponde ad ogni tipo di esigenza legato alla tua auto, anche quello relativo a possibili problemi causati dal forte maltempo dei giorni scorsi

La forte giornata di maltempo della scorsa settimana, a cui ne sono seguite altre piuttosto “impegnative” negli ultimi giorni, hanno reso le strade di Reggio Calabria impraticabili. Piccole buche diventate voragini, pozzanghere diventati laghi e una situazione generale enormemente delicata, specie per chi si mette alla guida della propria auto ogni mattina ed è costretto a dover far fronte a problemi di vario tipo.

Ma se vi ritrovate perfettamente nella condizione di cui sopra, non preoccupatevi, non c’è alcun problema. In vostro soccorso, per aiutarvi a risolvere ogni tipo di problema, c’è Autoricambi Calabrò, l’azienda al posto giusto nel momento giusto. Si trova infatti a Reggio Calabria, in centro (Via Reggio Campi II Tronco, Tel. 0965 26637), e può rispondere ad ogni tipo di esigenza legata alla vostra auto. Soprattutto in periodi come questo, in cui vi starete chiedendo come risolvere il problema scaturito da buche o detriti che la pioggia di tanti giorni fa ha provocato.

Ma non solo. Da Autoricambi Calabrò puoi trovare la risposta a guasti, tamponamenti, usure, puoi tranquillamente muoverti tra una vasta gamma di additivi per il gasolio o di olio per il carburante. Non esitare!