Reggio Calabria, anche stamattina il Lungomare chiuso al traffico: lavori di manutenzione dopo il maltempo del weekend [FOTO]

7 Dicembre 2020 12:20

Inizialmente l’ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria era valevole solamente per la giornata di domenica: in realtà, per favorire i lavori, la Via Marina è rimasta transennata anche questa mattina

Anche questa mattina il Lungomare Falcomatà è rimasto chiuso al traffico automobilistico. A causa del forte maltempo del weekend e dell’allerta meteo della giornata di ieri, il Sindaco di Reggio Calabria aveva disposto un’ordinanza appunto per il divieto d’accesso alla Via Marina. Come si vede in modo chiaro dalle immagini a corredo dell’articolo, persistono le transenne in Piazza Indipendenza, gli effetti di questa misura, inizialmente previsti solo per domenica, si prolungati anche questa mattina per favorire i lavori di manutenzione agli alberi. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno messo in guardia l’amministrazione comunale, per evitare guai peggiori in futuro è stata incaricata una ditta per accertarsi dello stato ad esempio dei magnifici ficus secolari, che adornano e abbelliscono il cosiddetto “chilometro più bello d’Italia”.