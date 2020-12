Reggio Calabria, sbanda sulla tangenziale del Porto e innesca maxi carambola tra i guard rail: automobilista ferito, trasportato ai Riuniti in Ambulanza [FOTO]

26 Dicembre 2020 11:18

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale del Porto

Un incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale del Porto di Reggio Calabria, nella carreggiata Sud. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo e dopo una serie di testacoda è andato a sbattere contro il guard rail, più volte (vedi foto a corredo dell’articolo). Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie di pronto intervento della polizia locale per la ricostruzione della dinamica ed il 118 per le cure al ferito, che è stato trasportato dai soccorritori al GOM per gli accertamenti del caso.