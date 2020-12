Reggio Calabria, il Presepe di Calanna è sempre presente anche in tempo di Covid

25 Dicembre 2020 13:39

Reggio Calabria, anche in tempi di Covid non cambia la tradizione del presepe di Calanna di Federico Catalano

Tutto cambia in questo Natale vissuto in modo domestico, tra divieti e distanze sociali. Si annullano le numerose riunioni di famiglia, si spostano gli orari delle Sante Messe di Natale, ma non cambia la tradizione del presepe di Federico Catalano. Come ogni anno all’interno del Teatro Vareschi, in attesa della fine dei lavori nella chiesa madre del Ss.mo Salvatore di Calanna ,si rivive la Natività con lo scenario naturale composto da malta, mattoni antichi, piccoli arbusti di bosco e muschio, per dare il senso naturale del paesaggio. Catalano riesce a variare piccole cose nel posizionamento dei pastori, ridando nuove prospettive allo scenario. Sara un Natale senza spostamenti, ma il presepe e testimone del senso di fede e coesione sociale.