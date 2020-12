Reggio Calabria, emergenza rifiuti: “il Sindaco qualche mese fa aveva assicurato ai cittadini la rapida risoluzione ma ancora nulla è cambiato”

27 Dicembre 2020 11:01

Reggio Calabria, emergenza rifiuti: la lettera di un lettore a StrettoWeb

Un lettore affezionato a StrettoWeb ci ha inviato una lettera in cui evidenza l’abbandono in cui versa la città di Reggio Calabria a causa dell’emergenza rifiuti. Ecco il testo: “Gentile Direttore, noto che in questo periodo di feste, si parla sempre meno degli atavici problemi che attanagliano questa città. Mentre il nostro primo cittadino cerca di emulare altre personalità che bazzicano presso i centri assistenziali, vorrei ricordare, all’amministrazione tutta, che la città continua a galleggiare sui rifiuti. Vorrei, inoltre, semplicemente dire a chi, fino a qualche mese fà aveva assicurato ai cittadini di Reggio Calabria (ma soprattutto agli elettori) sulla rapida risoluzione (si parlava di fine ottobre) del problema rifiuti, nel caso non se fosse accorto, che nulla è mutato, anzi se possibile è solo peggiorata. Allego alla presente nota alcune foto recenti di Via Vecchia Provinciale Vico III, 19 Archi che evidenziano, in tutta la sua drammaticità, la situazione reale della città di Reggio Calabria. Che dire………Auguri a tutti. Un lettore affezionato”.