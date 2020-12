Reggina, la festa social dei calciatori: da Folorunsho a Crisetig passando per Menez [FOTOGALLERY]

30 Dicembre 2020 19:06

La festa sui social dei calciatori della Reggina dopo la vittoria interna di questo pomeriggio contro la Cremonese

I social, si sa, sono il “contenitore” in cui i calciatori possono esprimere il proprio stato d’animo in qualsiasi momento, il luogo in cui sono a stretto contatto con i tifosi. Ha i suoi effetti negativi (vedi Plizzari), ma dopo una vittoria gli animi sono calmi, distesi e felici. Felici sono i calciatori della Reggina dopo la vittoria di misura sulla Cremonese, la seconda di fila e di un’importanza fondamentale.

L’autore del gol Folorunsho, ma anche Crisetig, Di Chiara, Cionek, Menez. In tanti hanno festeggiato su Instagram ripostando storie e lasciando un proprio pensiero. In alto la FOTOGALLERY.