Natale a Reggio Calabria: le FOTO delle luminarie sul Corso Garibaldi

12 Dicembre 2020 20:10

Natale a Reggio Calabria, le immagini delle luminarie sul Corso Garibaldi. Abbellite anche Palazzo San Giorgio e Palazzo Foti

Reggio Calabria si “veste” a festa in vista del periodo natalizio. L’allestimento è avvenuto un po’ in ritardo rispetto al passato, ma questa mattina gli operatori di una ditta incaricata hanno finalmente iniziato a montare le luci sul Corso Garibaldi. In alto le FOTO a corredo dell’articolo che mostrano l’abbellimento anche di Palazzo San Giorgio e Palazzo Foti.