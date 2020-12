Messina, il nuovo look del “Palarescifina” accogliente e conforme alle regole anti-Covid 19

16 Dicembre 2020 22:26

Messina, il “PalaRescifina” si è rifatto il look: Siac Messina e Domenico Savio hanno reso più fruibile l’impianto per quanto riguarda il campo centrale ed i locali collegati

Il “PalaRescifina” si è rifatto il look. Dopo averlo avuto in gestione temporanea dal Comune di Messina, le società Siac Messina e Domenico Savio hanno reso, in tempi brevi, più fruibile l’impianto per quanto riguarda il campo centrale ed i locali collegati, ottenendo l’omologazione per partite ufficiali fino alla serie A1 di calcio a 5. Il primo match nuovamente ospitato nella mega struttura di contrada San Filippo è stato Siac-Gear Piazza Armerina (A2 girone D) dello scorso 5 dicembre.

“Assieme al Domenico Savio, ci siamo impegnati a fondo, motivati soprattutto dalla passione e dal desiderio di fornire un servizio alla città, per rendere il “PalaRescifina” accogliente e conforme alle regole dettate dalla perdurante emergenza sanitaria – dichiara il direttore generale Salvatore La Mendola – il lavoro come sempre paga ed i risultati sono tangibili. La Siac ha ora la possibilità di svolgere la propria attività agonistica, che rientra tra quelle di interesse nazionale, con maggiore serenità ed in ambienti idonei. Ci tengo a confermare la nostra completa disponibilità ad altre realtà sportive cittadine per allenamenti, gare e manifestazioni di vario genere”.

Nel dettaglio, i due club peloritani hanno provveduto, a proprie spese, a: ripristinare la piena funzionalità di tutti gli spogliatoi, compresi quegli degli arbitri, adeguare l’infermeria con accesso esterno per l’autoambulanza, i corridoi, la segnaletica (divisione dei percorsi per squadre e giocatori), come richiesto dalle vigenti normative anti-covid19, sistemare e pulire il parquet, rifacendo le linee del rettangolo di gioco, e rimettere in funzione il tabellone elettronico.