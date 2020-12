Maltempo a Reggio Calabria, Falcomatà diventa un meme: da Gesù che cammina sulle acque al Kayak [FOTOGALLERY]

4 Dicembre 2020 13:38

Dopo il maltempo di ieri abbattutosi su Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà è diventato un meme: tutte le immagini più esilaranti da web e social

Il maltempo abbattutosi ieri su Reggio Calabria ha fatto il giro dei media non solo locali ma, purtroppo, anche nazionali. Con tutto il contorno legato a web e social che ne consegue. Ed è stato questo a trovare come primo protagonista il sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino della città dello Stretto, che questa mattina si è scusato per la situazione venutasi a creare, è diventato un meme. Lo si vede travestito da Gesù che attraversa le acque ma anche all’interno di una canoa a farsi largo tra mastelli della differenziata e sacchi di spazzatura che nel frattempo la corrente aveva portato via. In alto la FOTOGALLERY le immagini più esilaranti del web.