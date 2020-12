Maltempo a Messina: violenta pioggia e strade allagate a Ganzirri, problemi per residenti e al traffico [FOTO]

3 Dicembre 2020 16:19

Il Maltempo ha colpito l’area dello Stretto, anche Messina finisce sott’acqua: le immagini di Ganzirri testimoniano il violento temporale che si è abbattuto sulla città

Un violento maltempo si è abbattuto questa mattina nell’area dello Stretto. La pioggia ha colpito anche Messina, provocando non pochi disagi in diverse zone della città. La situazione più grave si è verificata nell’area di Ganzirri, dove le strade si sono completamente allagate, rendendo quasi impossibile il traffico stradale. La mancata pulizia dei tombini e la presenza degli edifici impedisce all’acqua piovana di arrivare al Lago e di canalizzare quella in eccesso verso altre direzioni. Con le FOTO in alto pubblicate a corredo dell’articolo si vede chiaramente come diverse vie della frazione siano sommerse dalla pioggia.