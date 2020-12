Messina: autoarticolato ribaltato a causa del forte vento [FOTO]

28 Dicembre 2020 19:00

Maltempo a Messina: i Vigili del Fuoco sono impegnati nella giornata odierna su tutta la provincia messinese

I Vigili del fuoco sono impegnati nella giornata odierna su tutta la provincia di Messina. Tutte le squadre sono coinvolte a ripristinare la situazione per i danni da maltempo specialmente per il forte vento. 26 finora gli interventi effettuati e 9 sono ancora in atto. La maggior parte degli interventi riguardano le cadute di alberi che congestionano la rete stradale ed autostradale. Le zone più colpite interessano i paesi tra Sant’Agata Militello, Acquedolci e Santo Stefano di Camastra. Altro intervento rilevante dei Vigili del fuoco, al km124 della A20 in direzione Messina, all’altezza del viadotto Caronia, che ha peggiorato la situazione, ha riguardato il ribaltamento di un autoarticolato, sempre a causa per le forti raffiche.