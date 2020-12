1 Dicembre 2020 21:44

Lipari: incendio in un magazzino, sul posto i Vigili del Fuoco. Non si registrano fortunatamente feriti

Oggi i Vigili del fuoco del Distaccamento di Lipari sono intervenuti con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio per un incendio sviluppatosi all’interno di un Magazzino in contrada Vizzina. La squadra ha prontamente estinto il rogo evitando conseguenze maggiori. Non si registrano fortunatamente feriti. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato tutta l’area interessata i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.