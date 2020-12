Messina: pauroso incidente sulla Via Garibaldi, auto si ribalta a seguito di urto violento [FOTO]

4 Dicembre 2020 21:15

Oggi, giorno di Santa Barbara, i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 19 per un incidente stradale con auto ribaltata a seguito di urto violento. Il fatto è avvenuto sulla Via Garibaldi di Messina. La squadra è intervenuta con Autopompa serbatoio e pick-up com modulo antincendio. Fortunatamente il sinistro non ha comportato conseguenze gravi ai conducenti. Al termine dell’intervento i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato tutta l’area interessata. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e la Polizia Municipale per la viabilità.