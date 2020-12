Google Meet va out, agli studenti in Dad spuntano messaggi strani: “Il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze” [GALLERY]

14 Dicembre 2020 19:07

I servizi di Google sono andati out questa mattina e su Google Meet sono spuntati messaggi strani agli studenti collegati in Dad

Google out. E’ il messaggio più frequente di questa mattina. Il colosso di Mountain View, infatti, qualche ora fa ha smesso di funzionare per un po’, mandando in tilt l’intero mondo del web. Per gran parte degli utenti, come specificato successivamente, il problema è stato risolto, ma quanto accaduto in quell’intervallo di tempo non è comunque passato inosservato. Specie a chi, come gli studenti in Dad, è costretto ad utilizzare i servizi tutti i giorni, tra cui quello odierno.

Chi si collega in Dad per seguire le lezioni, infatti, utilizza Google Meet, tra i servizi che hanno subito conseguenze peggiori. La dimostrazione è tutta negli stranissimi messaggi ricevuti da tanti studenti e ripostati sui social. “Il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze, fate i bravi”, è uno di questi. Da capire se trattasi di un reale attacco hacker alla piattaforma, con l’inserimento di questi messaggi “pazzi”, o più semplicemente di qualche utente che ha pensato bene di divertirsi e divulgare screen inventati. Al di là dell’effettivo fine, risulta tuttavia curiosa l’inaspettata “trovata”. In alto la FOTOGALLERY con gli screen più simpatici, divertenti, ma anche volgari, più diffusi.