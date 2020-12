Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo scherza con la sexy presentatrice: Georgina lo fulmina con lo sguardo! [FOTO e VIDEO]

27 Dicembre 2020 17:41

Cristiano Ronaldo scherza con la sexy presentatrice dei Globe Soccer Awards: Georgina si fa seria e gli lancia un’occhiataccia

Cristiano Ronaldo è stato uno dei grandi protagonisti dei Globe Soccer Awards, cerimonia di premiazione che ha celebrato i grandi protagonisti della stagione ormai arrivata agli sgoccioli e della prima parte di secolo dal 2001 al 2020. Il fuoriclasse portoghese è stato premiato come ‘miglior giocatore del secolo’ ed ha anche una parte importante nel premio assegnato al Real Madrid come ‘migliore squadra del secolo’, visti i gol con i quali ha trascinato i ‘Blancos’ nelle vittorie in Spagna, in Europa e nel mondo. CR7 si è presentato sul palco di Dubai elegante e sorridente come sempre, sicuro di sè e pronto a ringraziare compagni e familiari per il premio vinto.

Fra i ringraziamenti presente l’immancabile compagna Georgina Rodriguez, inquadrata fra il pubblico, che ha risposto con un grande sorriso. Subito dopo però, un dettaglio non è sfuggito agli spettatori più attenti. Cristiano Ronaldo ha ironizzato sul fatto che durante la premiazione ci fosse un clima piuttosto freddo a Dubai, visto che la presentatrice di fianco a lui, Nathalie Mamo, vestita con un abito piuttosto sexy, stava congelando. Le telecamere sono tornate a quel punto su Georgina che sul volto non aveva più il bellissimo sorriso di prima, ma un’espressione molto seria, quasi a voler lanciare un’occhiataccia verso il calciatore della Juventus del quale, come ha spesso ammesso, è molto gelosa.