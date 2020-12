Formula 1 – Il casco speciale per l’ultima di Vettel in Ferrari: la dedica è commovente [GALLERY]

11 Dicembre 2020 13:11

Sebastian Vettel indossa un casco speciale per l’ultima gara in Ferrari: presente una splendida figura del ‘Cavallino’ e una dedica commovente

Inizia l’ultimo weekend dell’anno in Formula 1, anche l’ultimo weekend di Sebastian Vettel in Ferrari. Il pilota tedesco è già da diversi mesi d’accordo con la Racing Point che dalla prossima stagione cambierà nome in Aston Martin. Progetto nuovo, ambizioso, legato ad un grande marchio, in grado di dare a ‘Seb’ una monoposto che nelle ultime stagioni ha fatto passi da gigante e che prende in prestito (anzi copia…) le migliorie della Mercedes campione di tutto. Nonostante non abbia mai vinto il Mondiale e la sua esperienza in Ferrari sia stata fatta di alti e bassi, con un’ultima stagione decisamente sottotono, Vettel ha voluto ringraziare ugualmente l’ambiente Ferrari con un casco speciale che presenta una splendida figura del ‘Cavallino’ su un lato e un ringraziamento sulla parte superiore che cita Ferrari, Italia, Maranello e tifosi.