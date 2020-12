Donazione di sangue in Calabria: gli uomini e le donne dell’Esercito si mobilitano per fronteggiare l’emergenza

31 Dicembre 2020 18:22

La solidarietà dei militari del 5° Reggimento “Fanteria Aosta”, impegnati nell’Operazione “Strade Sicure” in Calabria

Questa mattina si è conclusa presso la Sezione AVIS della città di Locri (RC), la campagna mensile di raccolta volontaria del sangue alla quale hanno aderito attivamente anche i militari in forza al 5° Reggimento Fanteria “Aosta” di Messina, impiegati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”. Il progetto, denominato “Un gesto di cuore”, è stato patrocinato dall’Associazione Volontari Italiani Sangue di Locri, per il tramite della presidente, Dottoressa Maria Leone, che ha coordinato l’attività in sinergia con i reparti dell’Esercito dislocati nell’intera regione. Le autorità cittadine e i militari della Brigata “Aosta” hanno dato vita a un’iniziativa di solidarietà, segno di vicinanza alla popolazione, in un periodo caratterizzato, oltre che per l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, anche per il calo delle donazioni.

Il sangue raccolto sarà destinato a fronteggiare la carenza di emocomponenti necessari per la cura di specifiche patologie.