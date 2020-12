Reggina, sei avvertita: a Verona (sponda Chievo) è un campo maledetto! I precedenti: da Cossato a Marcolini, e pagò pure Gustinetti…

9 Dicembre 2020 18:10

La prima fu 25 anni fa, l’ultima 7: Chievo e Reggina tornano ad affrontarsi venerdì per la 14esima volta. Tutti i precedenti al Bentegodi

Un campo maledetto, che non genera sicuramente bei ricordi. La Reggina torna a giocare al Bentegodi di Verona (sponda Chievo) a distanza di 7 anni (clicca QUI per seguire la diretta), ma era Coppa Italia. Per l’ultima sfida in campionato, addirittura, bisogna andare indietro di 11 anni. Che sia A, B, Coppa Italia o torneo parrocchiale, poco cambia, però: gli amaranto, in casa del Chievo, hanno sempre sofferto.

Dalla sconfitta alla prima assoluta (con Toscano e Aglietti in campo con la maglia amaranto) al timbro di Cossato negli anni di A passando, anche, a quel pesante 3-0 nel finale della stagione ’98-’99, quello della prima storica promozione in A ma che costò l’esonero di Gustinetti in luogo di Bolchi. Da non dimenticare il poker di Pillon firmato Amauri-Pellissier e il 3-2 beffa nell’anno della penalizzazione. L’unica vittoria, su 13 incontri totali, è quella firmata Lucioni in Coppa Italia nel 2012-2013. Per il resto, 4 pareggi e 8 vittorie gialloblu. Di seguito l’elenco completo.

1 – Stagione 1995-1996 (Serie B)

.Chievo-Reggina 2-0 (61′ Melis, 90′ Melosi)

2 – Stagione 1996-1997 (Serie B)

.Chievo-Reggina 1-1 (8′ Sesia, 90′ Ghirardello)

3 – Stagione 1997-1998 (Serie B)

.Chievo-Reggina 1-0 (86′ Cossato)

4 – Stagione 1998-1999 (Serie B)

.Chievo-Reggina 3-0 (27′ De Cesare, 68′ Marazzina, 84′ aut. Di Sole)

5 – Stagione 2002-2003 (Serie A)

.Chievo-Reggina 2-1 (24′ Cossato, 41′ aut. Cossato, 73′ Legrottaglie)

6 – Stagione 2003-2004 (Serie A)

.Chievo-Reggina 0-0

7 – Stagione 2004-2005 (Serie A)

.Chievo-Reggina 0-0

8 – Stagione 2005-2006 (Serie A)

.Chievo-Reggina 4-0 (47′ e 88′ rig. Amauri, 75′ e 90′ Pellissier)

9 – Stagione 2006-2007 (Coppa Italia)

.Chievo-Reggina 1-1 (10′ Tiribocchi, 87′ Giosa)

10 – Stagione 2006-2007 (Serie A)

.Chievo-Reggina 3-2 (17′ Amoruso, 27′ Sammarco, 44′ Cossato, 79′ Modesto, 88′ Tiribocchi)

11 – Stagione 2008-2009 (Serie A)

.Chievo-Reggina 2-1 (72′ rig. Corradi, 76′ rig. Marcolini, 88′ Italiano)

12 – Stagione 2012-2013 (Coppa Italia)

.Chievo Verona-Reggina 0-1 (60′ Lucioni)

13 – Stagione 2013-2014 (Coppa Italia)

.Chievo Verona-Reggina 4-1 (14′ rig. e 24′ Paloschi, 35′ Gentili, 49′ Ardemagni, 76′ Da Silva)