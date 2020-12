8 Dicembre 2020, buona Festa dell’Immacolata al tempo del Coronavirus: ecco IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

8 Dicembre 2020 00:00

Buona Festa dell’Immacolata al tempo del Coronavirus! Ecco le immagini, le frasi ed i video da condividere su Facebook e WhatsApp oggi 8 dicembre 2020

L’8 Dicembre è considerata la data di inizio delle feste natalizie. Infatti, durante la Festa dell’Immacolata in tutte le case viene allestito l’Albero di Natale ed il presepe. Oggi la Chiesa cattolica celebra la solennità della Beata Vergine Maria al tempo del Coronavirus. Si tratta di un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria e ciò è possibile per opera dello Spirito Santo e perché Dio, nel suo progetto d’amore, ha preparato una degna dimora al suo Figlio crescendo dentro una donna senza peccato originale. Lo stato italiano, con la L. 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), ha inserito la festa dell’Immacolata Concezione dell’otto dicembre tra le festività nazionali.

Buona Festa dell’Immacolata– A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Immacolata o Concetta.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Ti auguro che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili. Buona Immacolata”

“Buona festa dell’Immacolata a te e a tutte le persone a te care”

“Che la bontà di Maria Vergine possa scendere su di te e guidarti nel sentiero della giusta via. Buona festa dell’Immacolata”

“L’Immacolata dà inizio alle festività natalizie: ogni giorno possa per te essere una festa”

“Auguri per la festa dell’ Immacolata, che la Madonna ti protegga sempre”

“Immacolata: un suono dolce e armonico come ciò che rappresenta. Tanti auguri”

“L’Immacolata Concezione vi protegga sempre e doni a voi la grazia e la fede”

“Tutto è pronto per l’arrivo del Natale! Buona Immacolata a tutti!”

“Auguri per ogni momento che ti renderà felice, per ogni sogno che vedrai realizzato, per ogni abbraccio. Auguri per la Festa dell’Immacolata”

“Auguri per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni bacio che ti scalderà il cuore… auguri per questo giorno speciale della Festa dell’Immacolata!”

“La grazia di Maria Vergine scenda su di voi e vi guidi nel cammino della vita. Buona festa dell’Immacolata a tutti!”

“Buona festa dell’Immacolata, con l’augurio che Maria ti protegga sempre e ti sia sempre accanto”

“Che la tua fede ti sostenga sempre come in questo giorno. Ti aiuti a cercare la pace, la serenità e la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide quotidiane. Con affetto… Auguri!”

“Oggi 8 Dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione, ti auguro di trascorrere una giornata serena con le persone care”

“Luci, colori e musiche: tutto è pronto per l’arrivo del Natale. L’Immacolata Concezione vegli su di voi e sulla vostra famiglia”

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: