25 Dicembre, Buone Feste e Buon Natale 2020 al tempo del Coronavirus! Ecco IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

25 Dicembre 2020 00:00

Auguri di Buone Feste e Buon Natale 2020 al tempo del Coronavirus: ecco tante immagini, video, frasi da condividere con le persone care il 25 Dicembre

Buone Feste e Buon Natale 2020 al tempo del Coronavirus. Il 25 Dicembre cade una delle più importanti feste cristiane che celebra la nascita di Gesù. Secondo il calendario liturgico è una solennità di importanza superiore all’Ascensione e alla Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua. È comunque la festa più sentita tra i cristiani, anche ha assunto nella cultura occidentale sempre più un significato laico. Sono strettamente legate alla festività la tradizione del presepe e dell’albero di Natale.

“Oggi la Vergine dà alla luce Colui che è al di sopra di ogni essenza e la terra offre una grotta all’Inaccessibile. Gli Angeli con i pastori cantano gloria, i Magi camminano guidati dalla stella: per noi è nato, quale nuovo Bambino, il Dio di prima dei secoli”. ”E’ il Natale. Di chi? Del Signore. Ma è nato il Signore? Sì. Il Verbo che era in principio, Dio presso Dio, è dunque nato? Sì. Sì, è nato, perché se egli non avesse avuto una generazione umana, noi non saremmo mai pervenuti alla rigenerazione divina. Egli è nato perché noi rinascessimo a vita nuova”. E’ quanto scrive scrive Sant’Agostino. Mentre San Leone Magno scrive: ”Qualsiasi uomo che in qualsivoglia parte del mondo viene rigenerato in Cristo, diventa, con la nuova nascita, un uomo nuovo, e viene interrotta la vecchia successione originale; non deriva più dunque dalla generazione carnale del padre, ma dal germe del Salvatore che si è fatto figlio dell’uomo, perché noi potessimo essere figli di Dio”.

25 Dicembre, Buone Feste e Buon Natale 2020 al tempo del Coronavirus: il significato simbolico di Giuseppe e Maria

Osservando la Natività, si nota la forte valenza simbolica dei personaggi che dominano la scena. Giuseppe e Maria: Giuseppe, simbolo maschile, rappresenta la responsabilità operosa, investita del compito di vigilare sul Bambino, restando in linea con la volontà divina ed in perfetta umiltà e modestia; virtù questa, sottolineata dai suoi abiti scuri (di solito marrone, il colore della terra) e dismessi. Maria, invece, è il simbolo della virtuosa e sacra maternità, archetipo femminino, mentre il suo manto azzurro riecheggia il cielo, da dove proviene il figlio divino.

Buone Feste 2020, perché il Natale si celebra il 25 dicembre?

Perché il Natale si celebra il 25 dicembre? L’ipotesi più accreditata fa riferimento alla festa pagana del Sole vittorioso, a cui l’imperatore Aureliano aveva dedicato un tempio il 25 dicembre del 274. Si trattava di un culto venuto dall’Oriente, ricordato nella data di allora del solstizio d’inverno, quando la luce solare cominciava a farsi più viva (Natalis Solis Invicti). Questa “eliolatria” (adorazione del sole) aveva trovato un grande favore popolare e l’autorità imperiale ne sfruttava il culto, piegandolo alla devozione verso l’imperatore (la parola natalis indicava anche i giorni della sua apoteosi, con l’assunzione della porpora). La Chiesa in espansione scelse di “cristianizzare” il sentimento religioso diffuso. Vi era il sostegno di alcuni passi biblici, già interpretati in senso cristologico come la profezia sul “sole di giustizia che sorgerà con raggi benefici” (Mal 3,20) o il salmo 18,6 (“Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale”), insieme alla teologia giovannea su Gesù luce del mondo (Gv 1,9; 8,12).

Buon Natale e Buone Feste 2020- Ecco nella gallery in alto varie immagini, sotto frasi e video da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare un sereno e felice Natale 2020 al tempo del Coronavirus.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità!

Che questi giorni di festa, ricchi di serenità, ti portino tanta pace e fortuna. Tanti auguri di Buon Natale!

Che questo Natale ti porti una montagna di sogni da realizzare. Buon Natale!

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale

Che questo Natale possa farle vivere il tempo autentico in cui sentirsi sempre felici e in pace col mondo. Felice Natale

Un sorriso vale più di mille regali. Ti auguro di riceverne un’infinità. Tanti Auguri di Buon Natale 2018!

Colgo l’occasione del Natale per esprimerLe tutta la mia gratitudine per quanto ha fatto per noi

Il Natale porti a lei e alla sua famiglia i sorrisi più belli e gli abbracci più calorosi. I miei più sentiti auguri per un futuro ricco di soddisfazioni

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore.

Regalami un sorriso… e sarà un Natale speciale! Tanti auguri!

A Natale l’amore può trionfare, apri il tuo cuore e lascialo andare. Buon Natale e non smettere mai di sognare!

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale!

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità!

Se fossi Babbo Natale porterei nel tuo cuore un sacco di baci e tantissima felicità! Auguri!

Tanti auguri di Buon Natale! Che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita!

Che tu sia orso o toro tanti auguri di Buon Natale e di un felice e proficuo Anno Nuovo

Quest’anno hai raggiunto risultati eccezionali, ora ti meriti un po di riposo. Tanti auguri di un felice Natale 2018 a te e alla tua splendida famiglia

Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che faccio a te e famiglia

La pace e la serenità del Natale vi accompagnino sempre.

Tantissimi Auguri di Buone Feste a te e alla tua famiglia! Con sincera amicizia

Un dolce e sereno Natale a te che lo meriti tanto

Sei sempre nei miei pensieri: ti auguro Buon Natale e un felicissimo Anno Nuovo

A te e famiglia gli Auguri di un lieto Natale pieno di soddisfazioni nel lavoro di gioie e di amore

Che la magia del Natale possa rinnovarsi per te tutto l’anno, tantissimi auguri

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo faccio lo stesso. Buon Natale

Tantissimi auguri: che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità

Cos’hai trovato sotto l’albero? I miei più sinceri auguri di Natale

Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità

E’ con un tenero pensiero che vi mando un mondo di Auguri di Buon Natale e Felice Anno. Che questo Nuovo Anno possa portare tanta felicità, pace e serenità a tutti

Ti auguro un sereno e tranquillo Natale da trascorrere insieme alle persone che più ami

Ti auguro un buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile

Alla persona più dolce dell’Universo e a tutta la sua famiglia auguro un Santissimo Natale e un meraviglioso e prospero nuovo anno

Tanti Auguri di felicita, pace e salute per le Sante Feste. Speriamo che l’Anno Nuovo ti porti tutto ciò che desideri

I nostri migliori Auguri di Natale e per l’Anno nuovo. Che il nuovo anno sia semplicemente il migliore che abbiate mai trascorso.

Buon Natale, tanti auguri! E’ il momento migliore per far avverare ogni tuo sogno. Ti auguro solo il meglio!

Tanti auguri di Natale… che sia un Natale speciale e che faccia sognare. Ti auguro tante cose belle e brillanti più delle stelle. Tanti auguri di Natale!

Regalami un sorriso… ed il Natale sarà perfetto! Tanti auguri di Natale!

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa questo Natale avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri di Natale!

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità!

Ti auguro un sacco di regali sotto l’albero… ed un sacco d’amore nel tuo cuore. Tanti auguri di Natale!

Che la festa di Natale ti porti tutto quello che desideri: Un sacco di divertimento e sorprese! Buon Natale!

Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Natale!

Quando riceverai questo sms, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita, questo è quello che ti auguro… una vita piena di felicità. Auguri di Natale!

Buon Natale a tutti quanti, non importa se siamo in tanti, quel che conta e che ci sia l’amore, serenità, gioia e tanto calore!

Babbo Natale corre in fretta, c’è un angelo che lo aspetta, a breve riceverai un regalo speciale: è il mio augurio di un magico Natale!

Per queste feste non voglio addobbi colorati per stanze agghindate, ma pensieri felici per tutti i miei amici!

Per questo Natale ti invio questo mio semplice messaggio augurale sperando di non essere banale con te che sei un amico speciale!

Queste feste natalizie mi hanno fatto il regalo più bello io potessi desiderare: te! Regalo inaspettato e da sempre desiderato!

Buon Natale mamma e papa, che questa santa notte vegli sempre su di voi.

Le campane suonano a festa, sereno Natale famiglia mia.

Auguri di un felice Natale mamma, tu che sei la persona più importante della mia vita.

Siamo cresciuti insieme divertendoci, sei parte della mia vita. Un abbraccio, buon Natale.

Auguri, ti auguro di trascorrere questa magnifica giornata assieme alle persone che ami.

Ho appena allestito il mio presepe, mi manca l’asino quando arrivi?

Quest’anno spero tu possa ricevere qualcosa di speciale, qualcosa che non hai mai avuto… pensa che emozione sarebbe ricevere… un cervello! Tanti auguri di Natale con tanto affetto

Questi auguri di Natale saranno completamente diversi da tutti quelli che riceverai, ne sono sicuro… Buona Pasqua!

Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Considerando che gli auguri non me li posso fare da solo… Allora li faccio a te! Buon Natale!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: