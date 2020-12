Buon Dicembre 2020 al tempo del Coronavirus: le IMMAGINI, FRASI, PROVERBI, VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

1 Dicembre 2020 00:00

Buon Dicembre 2020 al tempo del Coronavirus: ecco una selezione di frasi, video, immagini da condividere oggi su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi un buon inizio mese

Inizia Dicembre 2020 al tempo Coronavirus che rappresenta il 12° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano. Numerosi i giorni festivi: l’8 “Festa dell’Immacolata”, il 24 Vigilia di Natale, il 25 Natale ed il 31 Notte di San Silvestro. Ricordiamo inoltre che il 21 dicembre inizierà ufficialmente l’inverno astronomico. Il nome dicembre deriva da decem, dieci in latino: era il decimo mese del calendario romano.

Buon Dicembre 2020 – Ecco una selezione di video, frasi, citazioni, aforismi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Dicembre” al tempo del Coronavirus.

Ecco le FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Dicembre, dà freddo al corpo ma gioia al cuore.

Ricorda, questo Dicembre, che l’amor pesa più dell’oro. (Josephine Dodge Daskam Bacon)

Dicembre ammazza l’anno e lo sotterra.

Eccoci a dicembre, il mese dei “buoni acquisto”. (Franco Lissandrin)

Una cosa facile da avere nel mese di dicembre, è il sangue freddo. (Alphonse Allais)

1° dicembre 1955 – A Montgomery, capitale dell’Alabama, Rosa Parks prende posto nell’autobus per tornare a casa, sedendo nella “parte sbagliata del mezzo”, quella riservata ai bianchi. Il resto è storia.

Dio ci ha donato la memoria, così possiamo avere le rose anche a dicembre. (James Matthew Barrie)

I calendari… corrono tutto l’anno… fino a dicembre… e poi decollano! (Garfield)

Dicembre è solo un mese di transito tra un anno di sfiga che finisce e un anno di sfiga 2.0 che comincia.

Dicembre davanti ti agghiaccia e dietro ti offende.

Dicembre gelato, non va disprezzato.

Dicembre piglia e non rende.

Dicembre variante, freddo costante.

Natale verde, Pasqua bianca.

Dicembre mese di bruma: davanti mi scalda e dietro mi consuma.

Neve di Dicembre dura fin che dura la brina.

Se a Natale stai al Sole, a Pasqua stai al caminetto.

Dicembre piglia e non rende.

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: