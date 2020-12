Automobilismo a Reggio Calabria: tornano a rombare i motori sulla Gallico – Sambatello, vittoria di Emanuele Schillace [FOTO e INTERVISTE]

6 Dicembre 2020 16:14

Automobilismo a Reggio Calabria: tornano a rombare i motori sulla Gallico – Sambatello, vince Emanuele Schillace. La gara è stata chiusa al pubblico a causa del Covid e caratterizzata dal forte maltempo

Si è svolta oggi con inizio alle ore 08:00 l’11ª edizione del Trofeo Città di Sambatello, in ricordo di Peppe Saladino, gara automobilistica che ha visto interessati i migliori piloti sull’impegnativo e panoramico percorso Gallico – Sambatello. La manifestazione è stata organizzata dallo staff dell’Asd Piloti per Passione presieduta dal Dott. Giuseppe Denisi ed è valida per la Coppa Italia 5ª Zona. La Gara è stata anche un momento di solidarietà, infatti la Scuderia Piloti per Passione sostiene l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) di Reggio Calabria. La gara è stata vinta dal giovane messinese Emanuele Schillace, seconda posizione per Gaetano Rechichi, terza posizione per Antonino Branca, quanto Michele Poma, quinto Agostino Fallara. L’evento si è svolto senza la presenza di pubblico a causa delle restrizioni anti-Covid. La gara è stata sospesa dopo due giri, erano previsti tre giri, a causa del forte maltempo che ha martellato lo Stretto di Messina. In alto la FOTOGALLERY completa, in baso le INTERVISTE dei protagonisti.