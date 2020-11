Reggio Calabria scende in piazza per il 3° giorno consecutivo contro la “zona rossa”: “vogliamo riavere la nostra dignità” [FOTO e VIDEO LIVE]

7 Novembre 2020 18:40

Reggio Calabria scende in piazza per il 3° giorno consecutivo contro la “zona rossa”: appuntamento alle 18 a piazza Duomo, la manifestazione è autorizzata. “Venite tutti con le vostre famiglie”

A Reggio Calabria proseguono le manifestazioni contro la scelta del Governo che ha inserito la Calabria in “zona rossa” con l’emanazione dell’ultimo Dpcm. E’ il 3° giorno consecutivo di proteste: questa sera i manifestanti hanno scelto Piazza Duomo, che è presidiata dalle forze dell’ordine, per manifestare il loro dissenso nel chiudere una regione come la Calabria che al momento al livello epidemiologico è la più virtuosa d’Italia. Al momento in Piazza ci sono circa 100 persone. “Vogliamo riavere la nostra dignità”, dicono gli organizzatori. “Siamo in piazza per rivendicare i nostri diritti. Crediamo nella costituzione, nei diritti civili che nessuno ci può negare. Siamo pronti a partire a Roma in migliaia per farci riavere ciò che ci è stato tolto”, proseguono. Intervento del lavoratore dell’Avr, Antonello Errante: “la politica ci sta uccidendo. Il vostro amato sindaco ci sta portando a casa il regalo della Tari. Non avrebbe dovuto pagarla nessuno, perché non abbiamo un servizio. Non vengo pagato da mesi e non ho soldi per dare da mangiare ai miei figli. Ribelliamoci”.

L’evento è stato organizzato dal gruppo Comitato Dignità Calabria. Alla fine dell’iniziativa una delegazione di manifestanti incontrerà il Prefetto Mariani. In alto le FOTO live.