Violenta ondata di maltempo in Calabria, alluvione a Crotone: nubifragio lascia gravissimi danni in città [FOTO e VIDEO LIVE]

21 Novembre 2020 08:15

Violenta ondata di maltempo colpisce la Calabria, alluvione a Crotone: gravi danni in città, le immagini in diretta

Un nubifragio si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Crotone. La situazione è particolarmente critica nelle zone basse della città calabrese. Si registrano nell’area al momento accumuli molto importanti di precipitazioni, ben 198 mm.

Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare, come il quartiere Marinella, sono diventate dei fiumi d’acqua, con fango e detriti che hanno sommerso le auto in sosta ed allagato garage e magazzini.

Il lungomare di Crotone è completamente allagato, mentre la spiaggia è stata completamente invasa dalle onde. In alcune zone, inoltre, si registrano interruzioni della corrente elettrica.

I vigili del fuoco stanno ricevendo numerose richieste di soccorso da vari punti della città ed alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale.

Per i crotonesi in queste ore è tornato l’incubo dell’alluvione che il 14 ottobre del 1996 provocò 6 vittime e danni per milioni di euro.

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha riunito in seduta permanente il Centro operativo comunale di protezione civile che sta monitorando la situazione in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco.

Al momento non si registrano feriti ma la situazione meteo è in peggioramento, e per tale motivo è stato rinnovato l’invito a tutti i cittadini di restare a casa per motivi di sicurezza ma anche per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso.

Sulla base dei fenomeni previsti per oggi la Protezione Civile aveva previsto l’allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria; allerta arancione su Basilicata, gran parte di Puglia e Campania e su parte della Calabria; allerta gialla in Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Nubifragio Crotone, Bruno Bossio (PD): “a fianco ai sindaci per concordare risorse per rapido ritorno alla normalità”

“Il Crotonese sta vivendo ore drammatiche, un violento nubifragio sta provocando enormi danni e da ore le squadre di soccorso sono impegnate per far fronte alle decine di richieste di intervento”. Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “Siamo vicini alla comunità, a tutti coloro che sono in prima linea nelle operazioni di soccorso. Le prossime ore potrebbero essere ancora cruciali perché l’allerta meteo si estende fino alla giornata di domani. Purtroppo nella Calabria delle emergenze, il dissesto idrogeologico e il consumo del territorio continuano a provocare danni incalcolabili”.

“Nelle prossime ore – prosegue la deputata- mi coordinero’ con i sindaci delle zone colpite per concordare le iniziative istituzionali necessarie a consentire la quantificazione dei danni e le risorse finanziarie necessarie per un rapido ritorno alla normalità”.