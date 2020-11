Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sposano: ecco la possibile data delle nozze

25 Novembre 2020 15:06

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sposano, ‘Chi’ lancia l’indiscrezione tanto attesa dai fan: la possibile data delle nozze

La passione per le moto, i risultati sportivi, la voglia di continuare a gareggiare e vincere. Valentino Rossi non sembra invecchiare, nonostante la carta d’identità reciti un ’41’ alla voce ‘età’. Il pilota Yamaha è sempre stato giovane dentro, pur senza perdere di vista le priorità della sua vita personale. Il 2020 è stato un anno di grande riflessione per il ‘Dottore’, tenuto lontano dalle piste per tanto tempo a causa del Coronavirus, prima per lo stop alla MotoGp, poi per aver contratto la malattia. Momenti che sicuramente lo avranno aiutato a pensare ad una decisione importante, quella di sposarsi! Il settimanale ‘Chi’ ha lanciato l’indiscrezione, Francesca Sofia Novello, la bella modella con la quale Valentino Rossi fa coppia fissa da ormai qualche anno, ha accettato la proposta con tanto di anello. Per quanto riguarda la data del matrimonio, se ne riparlerà nel 2021, magari alla fine di quella che potrebbe essere l’ultima stagione in pista di Valentino e per la quale, si spera, con meno restrizioni si possa organizzare una cerimonia con tanti invitati.