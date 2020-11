Prenota online l’appuntamento e scegli il tuo acquisto senza attese: con Unieuro Reggio Calabria guadagni tempo e vai sul sicuro

7 Novembre 2020 09:18

Unieuro Reggio Calabria offre un servizio straordinario: il cliente può prenotare gratuitamente l’appuntamento “aTUperTU” e all’orario che più desidera, ci sarà ad attenderlo un commesso che si farà trovare a completa disposizione, per tutto il tempo necessario

Un’azienda al passo coi tempi, sempre a disposizione del cliente per favorire e agevolare il momento dell’acquisto. Perché perdere tempo facendo lunghe file fuori dagli store o rischiare di arrivare in un negozio e trovarlo affollato? Da Unieuro Reggio Calabria è tutto davvero più facile e più veloce! Tramite il servizio online (al seguente link: prenotazione.unieuro.it/), è possibile prenotare direttamente dal cellulare o dal pc personale il proprio appuntamento, scegliendo il giorno e l’orario in base alle esigenze di vita e al proprio momento libero durante la giornata. Il negozio infatti è regolarmente aperto nel rispetto delle norme imposte dal Dpcm del Governo italiano. La modalità è molto rapida e semplice, ecco i 6 passaggi da effettuare per completare la prenotazione:

Seleziona il tuo punto vendita di Via Laboccetta; Seleziona il tuo reparto (informatica, grandi elettrodomestici, telefonia, lista nozze, tv, clima, ecc…); Prenota il tuo appuntamento con l’addetto “aTUperTU”; Indica il numero di persone che si presenteranno all’appuntamento; Seleziona data e ora in base al tuo tempo libero; Inserisci i tuoi dati e completa gratuitamente la tua prenotazione.

Superati questi semplici passaggi, il gioco è fatto: basterà presentarsi alla data e all’orario selezionato, ad attendere il cliente ci sarà un commesso che si farà trovare a completa disposizione e con le proprie competenze, per tutto il tempo necessario, aiuterà l’acquirente a scegliere il prodotto desiderato. Un’iniziativa molto interessante soprattutto in questo preciso periodo storico che ci ha stravolto le abitudini quotidiane. Questo tipo di organizzazione è eccellente, non solo perché permette alla clientela di sentirsi al sicuro durante un momento importante come quello dell’acquisto di un prodotto, ma anche per non perdere tempo con lunghe attese.