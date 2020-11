20 Novembre 2020 17:42

Silvia Vono, senatrice di Italia Viva, attacca Nicola Morra criticandone le parole rivolte ai calabresi sull’elezione di Jole Santelli, malata di cancro

“Di cancro si può guarire, e lo dico per esperienza personale. Le dichiarazioni di Morra, impegnato nello sciacallaggio mediatico, offendono non solo tutti i calabresi ma anche coloro che lottano ogni giorno per combattere una malattia che può essere superata grazie all’impegno quotidiano di medici e ricercatori”. Così su Facebook la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono.