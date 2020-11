Calcio a 5 – Siac Messina, ancora rimandata la prima vittoria in A2: il Futsal Regalbuto vince 7-2

1 Novembre 2020 13:03

Ancora rimandato l’appuntamento con la prima vittoria in A2 per la Siac Messina: il Futsal Regalbuto vince 7-2

La Siac Messina non riesce a sbloccarsi nel campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. Nella terza giornata, la squadra dello Stretto è stata superata, sul parquet del “PalaMili”, dal Futsal Regalbuto con il punteggio di 7-2.

Partita dai due volti, combattuta ed in equilibrio fino ai primi minuti del secondo tempo, poi di marca ospite. Ennesi in vantaggio al 6’ grazie ad una girata di Campagna, che insacca di precisione la sfera. I padroni di casa rispondono con la staffilata in diagonale di Antonio Colavita, parata in tuffo da Fichera, e pareggiano i conti al 17’, quando lo spagnolo Adrian Varela, servito dal connazionale Alberto Fernandez, realizza l’1-1. A questo punto, si susseguono le azioni pericolose su entrambi i fronti. Copione similare ad inizio ripresa e Colavita calcia alto, da buona posizione, il pallone del possibile sorpasso. E’ implacabile, invece, Campagna, che firma la doppietta personale con un tiro deviato. Al 5’ Martines vince un contrasto a centrocampo e si invola in rete per l’1-3. Trascorre un solo minuto e Walter Giordano riduce le distanze, finalizzando il perfetto assist dell’egiziano Ahmed Abdelbaky. La girandola di gol premia, però, i talentuosi giovani del Regalbuto, che si assicurano il successo con due magie di Lo Cicero, inframmezzate dal terzo sigillo di giornata dell’onnipresente Campagna. C’è poi ancora spazio per i pali colpiti da Capuano da una parte e dal giovane Gabriele Bruno (classe 2002) dall’altra e per il centro del definitivo 2-7 di Capuano.

SIAC MESSINA-FUTSAL REGALBUTO 2-7 (p.t. 1-1)

Marcatori: 6’, 4’ st e 11’ st Campagna; 17’ Varela; 5’ st Martines, 6’ st Giordano, 8’ st e 14’ st Lo Cicero; 19′ st Capuano.

Siac Messina: Fernandez, A. Colavita, L. Colavita, Nicolosi, Farinella, Bruno, Gonzales, La Rosa, Giordano, Piccolo, Abdelbaky, Venuto. All. Salvatore D’Urso.

Futsal Regalbuto: Fichera, Wallace, Isgrò, Chiavetta, Martines, Giampaolo, Gamiddo, Sanchez, Fichera, Capuano, Palmegiani, Lo Cicero, Campagna. All. Alfredo Paniccia.

Arbitri: Seminara e Graziano di Palermo (cronometrista Fonti di Caltanissetta).

RISULTATI 3^ GIORNATA SERIE A2 (girone D): Bernalda-Città di Melilli 1-2; Bovalino-FF Napoli 1-4; Cataforio-Futsal Polistena 3-5; Gear Piazza Armerina-New Taranto 8-3; Orsa Viggiano-Città di Cosenza rinv.; Siac Messina-Futsal Regalbuto 2-7.

CLASSIFICA: Città di Melilli 9; Futsal Polistena 7; Futsal Regalbuto, Gear Piazza Armerina e New Taranto 6; Città di Cosenza; FF Napoli e Bernalda 3; Orsa Viggiano 1; Siac Messina, Cataforio e Bovalino 0.