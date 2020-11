Mezza Serie A con la PlayStation 5, ma non Federico Chiesa: sui social spunta un ‘fake’ [FOTO]

20 Novembre 2020 14:30

Mezza Serie A ha può giocare già con la PlayStation 5, ma non Federico Chiesa: il calciatore della Juventus ironizza sui social

La PlayStation 5 ha fatto la sua comparsa sul mercato nella giornata di ieri, giorno ufficiale d’uscita in Italia, andando subito a ruba. Pochissime quelle disponibili nei negozi a causa dei tantissimi preorder effettuati. In molti infatti sono stati previdenti ed hanno potuto ottenere la nuova console Sony senza paura di non poterla trovare al day one. Sui social fioccano le foto della nuova PlayStation 5, specialmente quelle dei calciatori. Da Immobile a Luis Alberto, passando per Veretout, Spinazzola e tutto il Milan (ogni calciatore ne ha ricevuta una in regalo da Ibrahimovic!) e tanti altri hanno postato uno scatto con la PS5 appena arrivata… tranne Federico Chiesa. L’esterno della Juventus ha ironizzato sui social con una foto in cui annuncia l’arrivo della nuova console, postando però la sua PS2 con un foglietto di carta con su scritto ‘PS5’. Tranquillo Federico, non sei il solo a dover pazientare ancora un po’…