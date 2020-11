Serie D, ufficiale: i campionati ripartono il 6 dicembre, spazio ai recuperi fino al 29 novembre

20 Novembre 2020 16:32

Comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti: il campionato riparte il 6 dicembre, spazio ai recuperi fino al 29 novembre

Il Dipartimento Interregionale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari, ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del Campionato di Serie D con le partite della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Priorità quindi ai recuperi ancora da giocare calendarizzati per il prossimo 29 novembre. I recuperi ancora non programmati si disputeranno dopo il 6 dicembre.

Il programma dei recuperi del 29 novembre

Girone A: (4^, 6^, 7^ e 8^ giornata) Castellanzese-Casale, Lavagnese-Legnano, Varese-Folgore Caratese, Derthona-Fossano, Arconatese-Borgosesia, Caronnese-Imperia, Chieri-Gozzano

Girone B: (3^ e 6^) Caravaggio-Crema, Pontisola-Seregno

Girone C: (6^ e 7^) Union Feltre-Arzignano, Chions-Manzanese

Girone D: (4^ e 6^) Real Forte Querceta-Lentigione, Corticella-Seravezza, Fiorenzuola-Forlì, Rimini-Aglianese, Sammaurese-Marignanese

Girone E: (3^, 5^ e 6^) Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi, Grassina-Sinalunghese, Pianese-Montespaccato, S. Donato Tavarnelle-Scandicci, Sangiovannese-Siena, Tiferno Lerchi-Ostiamare

Girone F: (5^ e 6^) Aprilia-Vastese, Rieti-Porto S. Elpidio, Cynthialbalonga-Campobasso

Girone G: (5^ e 6^) Lanusei-Latina, Muravera-Giugliano, Nocerina-Nola, Vis Artena-Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida-Insieme Formia

Girone H: (5^) Casarano-Taranto, Gravina-Fasano, Real Aversa-Nardò

Girone I: (6^) Troina-Castrovillari