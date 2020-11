Serie D, Roccella-Troina: la LND fissa l’ennesima data per il recupero del match

24 Novembre 2020 16:47

La LND ha stabilito l’ennesima data per il recupero della gara Roccella-Troina dopo i numerosi rinvii dei mesi scorsi

“Il Dipartimento Interregionale della LND ha stabilito che l’incontro Roccella Troina, valido per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie D girone I, venga disputato domenica 29 novembre alle ore 14:30. La gara con il Troina, pertanto, verrà recuperata domenica 29 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Ninetto Muscolo”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale Facebook sulla pagina del club reggino. La LND ha stabilito l’ennesima data per il recupero della gara dopo i numerosi rinvii dei mesi scorsi. Sarà la volta buona?