Serie B, i primissimi bilanci: le big escono fuori, tra la solita certezza dei bomber e qualche sorpresa

Dopo 8 giornate, ecco i primi bilanci in Serie B, tra la solita certezza dei bomber e qualche sorpresa in vetta

Siamo all’8ª giornata di Serie B. Turno non completo, perché mancano ancora tre gare (due domani e una rinviata). 8 giornate sono poche, ma anche abbastanza. Poche, pochissime, per potersi sbilanciare, abbastanza da iniziare a trarre qualche giudizio. Dopo 8 giornate le classifiche, di norma, cominciano a delinearsi. Lo sta facendo quella cadetta, che vede i primissimi segnali di Lecce e Spal e una prima differenza tra squadre costruite per vincere e squadre costruite per salvarsi. Sempre ben consapevoli di ciò che regala la B in termini di equilibrio e di… sorprese.

Una di queste, forse quella che spicca di più, è relativa al Venezia, vicinissima ad un altro colpaccio a Brescia, in casa della neopromossa che sta faticando di più. Lo fanno di meno, anzi iniziano a non farlo più, le altre due, Lecce e Spal, i cui organici sono ovviamente tra i più forti della categoria. Il Lecce, addirittura, esagera. Non c’è partita contro la malcapitata Reggiana. Più “soft” la vittoria della Spal contro il Pescara. Ma le due squadre sono lì, dove devono. L’Empoli, pur con la beffa finale di Cittadella, si conferma in vetta.

Chi sale in vetta, ma della marcatori, è invece Coda. Lui, con la tripletta odierna al Via del Mare, sale a quota 7 staccando tutti. A seguirlo, un gol dietro, è Forte del Venezia, ex Juve Stabia. I due centravanti sono tra i bomber dall’usato sicuro della B. Quasi sempre, chi li prende, ne trae grande beneficio, confermando la tesi del bomber di razza e di categoria che in B “spacca” le porte.

Empoli 17 Lecce 15 Spal 15 Venezia 14 Salernitana 14 Chievo 14 Frosinone 13 Cittadella 11 Monza 10 Pordenone 9 Brescia 9 Cosenza 8 Reggina 7 Reggiana 7 Vicenza 6 Ascoli 4 Pisa 4 Entella 4 Pescara 4 Cremonese 3

CLASSIFICA MARCATORI

7 GOL

Coda (Lecce)

6 GOL

Forte (Venezia)

4 GOL

Diaw D. (Pordenone)

Mazzocchi S. (Reggiana)

3 GOL

Carretta (Cosenza)

Castro (Spal)

Gargiulo (Lecce)

Garritano (Chievo)

La Mantia (Empoli)

Liotti (Reggina)

Mancuso (Empoli)

Marconi (Pisa)

Moreo (Empoli)

Tutino (Salernitana)

Vido (Pisa)

Stepinski (Lecce)

Maistro (Pescara)