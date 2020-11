Allerta Meteo: domani scuole chiuse in diversi comuni in provincia di Messina

23 Novembre 2020 22:22

Allerta Meteo: i sindaci di diversi comuni hanno già emesso le ordinanze di chiusura delle varie scuole per la giornata di domani in provincia di Messina

Allerta Meteo domani in Sicilia ed in diversi comuni della Provincia di Messina, i vari sindaci, hanno deciso la chiusura delle scuole. La Protezione Civile ha emanato un’allerta arancione per la Sicilia orientale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida fino alle 24 di domani, martedì 24 novembre. Previsto il “persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento“.

I sindaci dei seguenti comuni hanno già emesso le ordinanze di chiusura delle varie scuole dei rispettivi comuni: