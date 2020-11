Sant’Eufemia d’Aspromonte, Operazione Eyphemos: torna libero il commercialista Cuppari Gregorio

5 Novembre 2020 09:03

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Cuppari era agli arresti domiciliari dal 28 settembre

Torna libero il dottore Cuppari Gregorio, commercialista di Sant’Eufemia d’Aspromonte, agli arresti domiciliari dal 28 settembre scorso, indagato nell’ambito dell’operazione Eyphemos contro le cosche di Sant’Eufemia e Sinopoli.

Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, adìto con istanza di riesame dagli avvocati Domenico Tripodi e Luigi Luppino, ha annullato due capi di imputazione su tre, tra cui la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa.

In sede di discussione i difensori hanno dimostrato, con una articolata memoria e copiosa documentazione, come le condotte del commercialista non abbiano mai oltrepassato i limiti del mandato professionale, venendo meno, in tal senso, i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

L’operazione Eyphemos condotta DDA di Reggio Calabria ha portato in carcere nel febbraio scorso oltre 60 persone.