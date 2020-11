19 Novembre 2020 21:40

Sanità, sindaci a Roma. Falcomatà: “soddisfatti dell’incontro con Premier Conte, accolte tutte le nostre istanze”

“Siamo soddisfatti dell’incontro con il Presidente del Consiglio. È stato un confronto molto operativo. Ed è quello che volevamo perché dopo i fiumi di parole ascoltate in questi giorni chiedevamo maggiore concretezza“. E’ quanto afferma il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, al termine dell’incontro tra i sindaci calabresi e il premier Giuseppe Conte. “Nella sostanza sono state accolte tutte le nostre richieste – prosegue – ed in particolare l’esigenza che il commissariamento abbia una durata più breve possibile, la necessità di un sostegno economico da parte del Governo per contribuire a chiudere il debito della sanità calabrese ed infine la creazione di una piattaforma operativa per la concertazione continua e costante tra il Governo ed i sindaci per ciò che riguarda le scelte dei commissari rispetto al tema della salute dei cittadini. Il presidente Conte ha dato anche ampia disponibilità ad incontrarci periodicamente per fare il punto sulle evoluzioni della vicenda“, conclude.