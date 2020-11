Sanità in Calabria, Salvini: “salta il quarto commissario, mai visto Governo così incompetente”

25 Novembre 2020 15:38

Sanità in Calabria, le parole del leader della Lega Matteo Salvini

Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la fumata nera sul commissario alla Sanita’ della Calabria. “Salta il quarto ‘commissario’ per la Sanita’ della Calabria in pochi giorni. Roba da matti, un governo cosi’ incompetente e litigioso non si era mai visto. Per la Calabria si scelga un commissario, un medico o un manager calabrese”, conclude Salvini.