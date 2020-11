24 Novembre 2020 21:48

Nuovo commissario alla sanità in Calabria: il Governo punterebbe su Narciso Mostarda, attuale direttore generale dell’Asl Roma 6

Salvo imprevisti dopo le dimissioni di Cotticelli, Zuccatelli e la rinuncia di Gaudio il nuovo commissario alla Sanità in Calabria dovrebbe essere Narciso Mostarda, medico laziale che dirige l’Asl Roma 6. E’ in corso, però, un confronto serrato tra il Governo ed i rappresentanti istituzionali della Regione Calabria. In questi minuti l’intero esecutivo è in riunione a Palazzo Chigi.