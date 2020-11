Sambiase Lamezia, doppio colpo in entrata: arrivano Alfano e Fioretti

1 Novembre 2020 12:46

Ufficiale il doppio colpo in entrata del Sambiase Lamezia: arrivano Giovanni Alfano e Simone Fioretti

Continuano i movimenti di calciomercato in casa giallorossa, dopo le operazioni in uscita il club delle Due Torri annuncia due nomi in entrata. L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Giovanni Alfano e dell’attaccante Simone Fioretti.

Giovanni Alfano, classe 2001, terzino sinistro di grande spinta; il suo è un ritorno: nello scorso campionato ha indossato la maglia giallorossa, per poi trasferirsi al Rotonda, in serie D, squadra con la quale ha iniziato la stagione. In casa Sambiase si conoscono bene le doti e il carattere del calciatore originario di Schiavonea; i suoi recuperi, le chiusure, discese, i passaggi precisi saranno sicuramente un’arma in più per i giallorossi.

Simone Fioretti, attaccante, classe ’95. Bomber di razza (oltre a essere figlio d’arte, papà Carmine fu infatti un ottimo calciatore), Fioretti arriva dal Rotonda in Serie D. All’annuncio sui social del suo trasferimento in giallorosso, Simone ha così commentato: “Onorato di indossare questa maglia così gloriosa, una piazza che sicuramente merita altri palcoscenici, con una società importante ed ambiziosa e una tifoseria di altre categorie. Sono sicuro che insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni. Forza Sambiase!” L’attaccante lametino è calcisticamente cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli in B ed è stato anche capitano della primavera del Lanciano (Serie B). Ha vestito inoltre le maglie di Vigor Lamezia, Campobasso, Olympia Agnonese, Igea Virtus, Cittanovese, Castrovillari e Palmese.