Da RoyalDog puoi vestire il tuo cane alla moda con abiti pregiati, 100% Made in Italy e personalizzati: imperdibili promozioni per il Black Friday

14 Novembre 2020 10:34

RoyalDog, l’ecommerce per vestire alla moda il tuo amico a quattro zampe

RoyalDog è un ecommerce che nasce dall’amore verso gli amici a quattro zampe e dal desiderio di soddisfare le esigenze di ogni “Dog-Lover”. Su RoyalDog è possibile acquistare vestiti per cani di tutte le taglie interamente realizzati con una particolare attenzione nella scelta dei materiali e dei tessuti di alta qualità esclusivamente Made in Italy e con un design curato nei minimi dettagli. Grazie a RoyalDog è anche possibile ordinare modelli personalizzati per il proprio amico fedele.

Da poche settimane su www.royaldog.it è disponibile la nuova collezione autunno-inverno e in occasione del blackfriday sono disponibili diverse promozioni, basterà quindi accedere al sito ed inserire il codice sconto BF2020. Tutte le collezioni sono realizzate esclusivamente con materiali di pregio e si distinguono per lo stile contemporaneo ed elegante.

E’ possibile seguire RoyalDog anche su Facebook e su Instagram