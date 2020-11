Risultati Europa League – Il Milan perde in casa, poker Arsenal: classifiche e programma

5 Novembre 2020 22:42

Risultati Europa League, la Roma rifila 5 col al Cluj, il Napoli vince di misura sul Rijeka: classifiche e programma girone per girone

Risultati Europa League: vittorie per Roma e Napoli – Dopo la due giorni di Champions League, la terza e ultima giornata del grande calcio europeo inizia con il primo gruppo di match del terzo turno di Europa League. In attesa di Milan-Lille di questa sera, sono due le italiane scese in campo con altrettante vittorie guadagnate. Tutto facile per la Roma che ha travolto il Cluj con 5 reti che portano la firma di Mikhitaryan, Ibanez, Mayoral (2) e Pedro. Vittoria di misura invece per il Napoli che si è imposto 1-2 in trasferta sul campo di Rijeka grazie al gol di Demme e l’autogol di Braut. In serata, tonfo casalingo del Milan contro il Lille.

Risultati Europa League 3ª giornata e classifica girone per girone:

Gruppo A

Roma-CFR Cluj 5-0

Young Boys-CSKA Sofia 3-0

Classifica:

Roma 7

Cluj 4

Young Boys 4

CSKA Sofia 1

Gruppo B

Arsenal-Molde 4-1

Rapid Vienna-Dundalk 4-3

Classifica:

Arsenal 9

Molde 6

Rapid Vienna 3

Dundalk 0

Gruppo C

Slavia Praga-Nizza 3-2

Hapoel Beer Sheva-Leverkusen 2-4

Classifica:

Slavia Praga 6

Leverkusen 6

Nizza 3

Hapoel Beer Sheva 3

Gruppo D

Benfica-Rangers 3-3

Lech Poznan-Standard Liegi 3-1

Classifica:

Rangers 7

Benfica 7

Lech Poznan 3

Standard Liegi 0

Gruppo E

Omonia-Granada 0-2

PAOK-PSV 4-1

Classifica:

Granada 7

PAOK 5

PSV 3

Omonia 1

Gruppo F:

Rijeka-Napoli 1-2

Real Sociedad-AZ Alkmaar 1-0

Classifica:

Napoli 6

Az Alkmaar 6

Real Sociedad 6

Rijeka 0

Gruppo G:

Leicester-Braga 4-0

Zorya-AEK Atene 1-4

Classifica:

Leicester 9

AEK Atene 6

Braga 6

Zorya 0

Gruppo H

Milan-Lille 0-3

Celtic-Sparta Praga 1-4

Classifica:

Lilla 7

Milan 6

Sparta Praga 3

Celtic 1

Gruppo I

Villarreal-Maccabi Tel Aviv 4-0

Sivasspor-Qarabag 2-0

Classifica:

Villarreal 9

Maccabi Tel Aviv 6

Sivasspor 3

Qarabag 0

Gruppo J

Antwerp-LASK 0-1

Ludogorets-Tottenham 1-3

Classifica:

Antwerp 6

Tottenham 6

LASK 6

Ludogorets 0

Gruppo K

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 1-0

Feyenoord-CSKA Mosca 3-1

Classifica:

Dinamo Zagabria 5

Feyenoord 4

Wolfsberger AC 4

CSKA Mosca 2

Gruppo I

Hoffenheim-Liberec 5-0

Stella Rossa-Gent 2-1

Classifica:

Hoffenheim 9

Stella Rossa 6

Liberec 3

Gent 0